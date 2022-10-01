В Николаеве арестовали сторонницу рф, которая шпионила за ВСУ и передавала информацию оккупантам

В Николаеве избрали меру пресечения 49-летней женщине, подозреваемой в распространении информации о дислокации подразделений ВСУ и оправдывании вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Подозреваемая присоединилась к нескольким телеграм-каналам, используя псевдоним, который должен был скрыть ее пол и возраст. При этом она достоверно знала, что указанные каналы используются спецслужбами россии для сбора информации о размещении вооруженных формирований Украины.

В дальнейшем она неоднократно публиковала там информацию о перемещении подразделений ВСУ в Николаеве и области, в том числе, приобщая к сообщениям соответствующие фотоматериалы. Кроме того, во время общения в указанных каналах, она оправдывала вооруженную агрессию россии, выражала надежду на оккупацию Николаева.

“На судебном заседании женщина не признала свою вину и просила отказать в удовлетворении ходатайства, объясняла, что давно потеряла сим-карту, с помощью которой состоялась регистрация в телеграм-каналах. В то же время указанное утверждение опровергается имеющимися материалами”, - объяснили в суде.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственная судья Галина Подзигун приняла решение избрать подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.