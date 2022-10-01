Николаевская область вчера не сэкономила, а несколько увеличила электропотребление

Николаевская область 20 октября несколько увеличила электропотребление.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Напомним, что 20 октября всех жителей Украины призвали экономить электроэнергию, чтобы специалисты смогли восстановить энергосистему страны, поврежденную российскими обстрелами.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» 20 октября, чтобы снизить нагрузку на сети и сбалансировать энергосистему, вынужденно применил по всей стране ограничение потребления промышленных предприятий, а в отдельных регионах и бытовых потребителей. Предприятия ограничивали с самого утра, а чуть позже – уже дома украинцев. Сняли все ограничения только поздно вечером.

Самый большой пик потребления 20 октября был не вечером, как обычно, а в 10 часов утра. При этом киевляне в этот момент потребляли столько же, как вечером предыдущего дня, жители Киевской и Черниговской областей даже больше - на 17% и 9% соответственно. Также пиковое потребление значительно увеличилось в Херсонской и Николаевской областях.

Остальные регионы утром 20 октября потребляли меньше, чем вечером предыдущего дня, но все равно в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях также пришлось вводить ограничения. В то же время вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего – в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях.

Отметим, что повышение электропотребления могло быть вызвано резким снижением температуры в Николаевской области, потому что 20 октября стало чуть ли не первым холодным днем этой осенью. Также отметим, что из-за войны, вероятно, снизилось электропотребление в Николаевской области. В регионе стало меньше жителей, остановились основные промышленные предприятия. Так что Николаевщина вынужденно "экономит" электроэнергию с начала боевых действий в феврале.