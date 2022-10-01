рф искусственно создала очередь из 150 кораблей, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями россия совершенно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года. На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что россия сознательно задерживает прохождение кораблей, - пояснил он.
По вине россии задерживается экспорт продовольствия в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезию.
– За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около 3 миллионов тонн продовольствия. А это годовой объем потребления для 10 миллионов человек. россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в Турции или странах ЕС, или погибнут от голода. Мы с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и чтобы работала на 100% мощности, - подчеркнул Зеленский.