рф искусственно создала очередь из 150 кораблей, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями россия совершенно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года. На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что россия сознательно задерживает прохождение кораблей, - пояснил он.

По вине россии задерживается экспорт продовольствия в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезию.