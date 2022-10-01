ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф разместила возле Украины до 800 единиц авиационной техники

Уже 241-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 21 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 октября.

Информация постоянно обновляется...

2:15 На территориях, граничащих с Украиной, российские оккупанты разместили около 800 единиц авиационной техники.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет “Новое время”.

- У рф около 800 единиц авиационной техники не так, чтобы вокруг Украины, а на аэродромах, близких к территориям, более или менее граничащим с Украиной, - сказал он.

По его данным, на 40 аэродромах в оккупированном Крыму, Беларуси и россии находятся около 450 самолетов и 350 вертолетов.

- Это уже не столь большая цифра. Никто ничего не стягивает. Оно всегда так было, - объяснил он.

01:18 В Бахмуте медики Нацгвардии спасают местных жителей, которые попали под российский обстрел.

00:12 Российская фсб задержала двух жителей Башкортостана, которые пытались поджечь военкомат и районную администрацию после объявления о мобилизации в россии.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

По версии фсб, 39-летний житель села Исянгулово после объявления мобилизации пытался поджечь “коктейлем Молотова” призывной пункт военного комиссариата.

Російська ФСБ затримала двох жителів Башкортостану, які намагалися підпалити військкомат та районну адміністрацію після оголошення про "часткову" мобілізацію в Росії. pic.twitter.com/refMimooRe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2022

Аналогичный инцидент произошел 8 октября. 18-летний первокурсник разбил окно и совершил попытку поджога военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета.