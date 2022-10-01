ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф разместила возле Украины до 800 единиц авиационной техники

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22.10.2022 02:16

Уже 241-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 21 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 октября.

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2:15 На территориях, граничащих с Украиной, российские оккупанты разместили около 800 единиц авиационной техники.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет “Новое время”.

- У рф около 800 единиц авиационной техники не так, чтобы вокруг Украины, а на аэродромах, близких к территориям, более или менее граничащим с Украиной, - сказал он.

По его данным, на 40 аэродромах в оккупированном Крыму, Беларуси и россии находятся около 450 самолетов и 350 вертолетов.

- Это уже не столь большая цифра. Никто ничего не стягивает. Оно всегда так было, - объяснил он.

01:18 В Бахмуте медики Нацгвардии спасают местных жителей, которые попали под российский обстрел.

00:12 Российская фсб задержала двух жителей Башкортостана, которые пытались поджечь военкомат и районную администрацию после объявления о мобилизации в россии.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

По версии фсб, 39-летний житель села Исянгулово после объявления мобилизации пытался поджечь “коктейлем Молотова” призывной пункт военного комиссариата.

Аналогичный инцидент произошел 8 октября. 18-летний первокурсник разбил окно и совершил попытку поджога военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета.

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