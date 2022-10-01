Война в Николаевской области: ВСУ уничтожили танк, «Град» и три склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 21 октября доступна по этой ссылке.

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07:21 По области объявили воздушную тревогу.

07:03 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении без существенных изменений: остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 21 октября.

По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинам и тыловым районам, враг продолжает применять все имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики.

По недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа Shahed-136 – по Шевченковке и нанес ракетный удар зенитно-ракетной системой С-300 – по Нововоскресенскому. Без человеческих утрат.

Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще пять вертолетных ударов нанес по позициям наших войск, дважды задействовал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков поражен нашим зенитным ракетным подразделением.

Также зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Нашей авиацией отработано 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны – еще и в Каховском.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач.

Обеспечены потери врага в количестве: 17 рашистов, реактивная система залпового огня «Град», танк, миномет, три единицы автобронетехники и три склада боеприпасов в Бериславском районе. Повреждены еще шесть бронированных автомобилей и два миномета.

Окончательные потери врага дознаются.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в его составе три надводных ракетоносителя, снаряженные двадцатью четырьмя «Калибрами».