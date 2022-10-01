Путин готовится к затяжной войне и не заинтересован в мирном урегулировании, – ISW

Последние заявления и действия российских сил свидетельствуют о том, что рф, и ее лидер в частности, не готовы идти на переговоры или уступки. Владимир путин, очевидно, готовится к затяжной войне.
Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).
В последнее время в российском информационном пространстве все чаще звучит информация о заминировании и возможном подрыве Каховской ГЭС, о подготовке мобилизации и призыва на военную службу, создается информационная основа для отвода войск с правого берега Днепра в Херсонской области, что вероятно свидетельствует о том, что в Москве не ищут путей для скорейшего разрешения конфликта. Недавно объявленное владимиром путиным военное положение на временно оккупированных территориях Украины, подтверждает намерения российского диктатора создать условия для повышения боеспособности рф зимой и вплоть до 2023 года.
Недавно президент рф подписал указ о создании «координационного совета» при правительстве для «ужесточения координации федеральных органов исполнительной власти и исполнительной власти субъектов федерации» во время войны в Украине. Таким образом, глава кремля готовит основу для перехода экономики страны на военные рельсы и возможного внедрения военного положения.
Российские военные обозреватели одобрительно откликаются на последние решения руководства рф и отмечают, что эти шаги следовало предпринимать еще весной, чтобы избежать существующих проблем с логистикой и поставкой. Также они видят в этом четкое намерение продолжать военные действия, ведь дипломатическое урегулирование конфликта не потребовало бы подобных шагов.
«Путин продолжает демонстрировать свою готовность заплатить высокую цену внутренним недовольствам, чтобы добиться военного разрешения войны, которую он инициировал на своих условиях, демонстрируя своими действиями явную незаинтересованность в каких-либо серьезных уступках или переговорах о прекращении огня, которые могут привести к устоявшемуся миру » – говорится в возведении ISW.