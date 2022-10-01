Путин готовится к затяжной войне и не заинтересован в мирном урегулировании, – ISW

Последние заявления и действия российских сил свидетельствуют о том, что рф, и ее лидер в частности, не готовы идти на переговоры или уступки. Владимир путин, очевидно, готовится к затяжной войне.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

В последнее время в российском информационном пространстве все чаще звучит информация о заминировании и возможном подрыве Каховской ГЭС, о подготовке мобилизации и призыва на военную службу, создается информационная основа для отвода войск с правого берега Днепра в Херсонской области, что вероятно свидетельствует о том, что в Москве не ищут путей для скорейшего разрешения конфликта. Недавно объявленное владимиром путиным военное положение на временно оккупированных территориях Украины, подтверждает намерения российского диктатора создать условия для повышения боеспособности рф зимой и вплоть до 2023 года.

Недавно президент рф подписал указ о создании «координационного совета» при правительстве для «ужесточения координации федеральных органов исполнительной власти и исполнительной власти субъектов федерации» во время войны в Украине. Таким образом, глава кремля готовит основу для перехода экономики страны на военные рельсы и возможного внедрения военного положения.

Российские военные обозреватели одобрительно откликаются на последние решения руководства рф и отмечают, что эти шаги следовало предпринимать еще весной, чтобы избежать существующих проблем с логистикой и поставкой. Также они видят в этом четкое намерение продолжать военные действия, ведь дипломатическое урегулирование конфликта не потребовало бы подобных шагов.