Военный рф пожаловался матери на плохое обеспечение амуницией и оружием: «Мы одеты во все хохлятское, что-то на мородерили или сняли с трупов»

Российские оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты сами добывают себе амуницию на фронте.

Россиянин сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население, говоря о том, что оккупационная армия имеет хорошую амуницию и оружие.

— А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что были вещи, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все хохлятское, что вот у хохлов то же самое... занимаем их позиции или кто-то из трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Здесь как черти, все хохлятское, – сказал он.

Оккупант также добавил, что демобилизованные ежедневно «пачками уходят». По его словам, они просто бросают оружие и уходят.

Напомним, ранее о купанте рассказал о комплектации армии и сравнил войну в Украине с конфликтами в Сирии и Чечне.