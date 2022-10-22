Военный рф пожаловался матери на плохое обеспечение амуницией и оружием: «Мы одеты во все хохлятское, что-то на мородерили или сняли с трупов»

Российские оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты сами добывают себе амуницию на фронте.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Россиянин сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население, говоря о том, что оккупационная армия имеет хорошую амуницию и оружие.
— А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что были вещи, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все хохлятское, что вот у хохлов то же самое... занимаем их позиции или кто-то из трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Здесь как черти, все хохлятское, – сказал он.
Оккупант также добавил, что демобилизованные ежедневно «пачками уходят». По его словам, они просто бросают оружие и уходят.
Напомним, ранее о купанте рассказал о комплектации армии и сравнил войну в Украине с конфликтами в Сирии и Чечне.