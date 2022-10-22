«Наше командование оху*ло просто»: Российских «мобиков» бросают сразу на передовую, где их уничтожает ВСУ

У российских «мобиков» на Донбассе началась паника: только мобилизованных рашистов бросают на передовую, где их эффективно ликвидируют ВСУ. Поэтому они массово звонят по телефону своим родным, умоляя их вытащить себя из войны любой ценой.

СБУ перехватила несколько подобных разговоров оккупантов, которые сейчас стоят на Донетчине.

- Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор брянської області рф, - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто, – жалуется жене один из захватчиков.

Другой – призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту россии, развязавшему эту войну: «Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там...».