FATF наложила ограничения против россии

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила россии участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Об этом сообщается на сайте этой организации.

Кроме того, россия больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF как член организации.

«FATF снова выразила свои глубокие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся в Украине российским вторжением», – говорится в заявлении по итогам заседания.

Также отмечается, что действия россии «продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы». Учитывая это, организация и решила наложить дополнительные ограничения.

FATF будет следить за развитием ситуации и будет рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений по россии на каждом своем новом пленарном заседании. Также организация намерена проинформировать все юрисдикции о рискованности попыток обхода санкций, введенных в отношении россии.

Напомним, что санкционная группа Макфола-Ермака объяснила, почему россию следует исключить из FATF.