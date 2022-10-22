Укрзалізниця сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания участков в результате обстрелов

В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами.
Об этом сообщает Укрзалізниця.
Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:
- №81 Киев – Ужгород;
- №1 Харьков - Ивано-Франковск;
- №119 Запорожье - Львов;
- №755 Киев – Луцк.
В Укрзалізниці напомнили, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.
За своевременностью движения вашего рейса можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло наших вокзалов доступны в приложении и чат-боте.
«Как всегда, ни одного упраздненного рейса, ваша железная дорога продолжает движение», – резюмировали в компании.