Укрзалізниця сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания участков в результате обстрелов

В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами.

Об этом сообщает Укрзалізниця.

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

- №81 Киев – Ужгород;

- №1 Харьков - Ивано-Франковск;

- №119 Запорожье - Львов;

- №755 Киев – Луцк.

В Укрзалізниці напомнили, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

За своевременностью движения вашего рейса можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло наших вокзалов доступны в приложении и чат-боте.