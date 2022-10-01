В «Укрэнерго» заявили, что сегодняшняя атака россии по энергообъектам сопоставима или превышает последствия атак 10-12 октября

В субботу, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» приступят к восстановлению только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты «Укрэнерго» принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света.

«Также вынуждены применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками», - добавили в «Укрэнерго» .

В «Укрэнерго» напомнили, что решение о временном ограничении потребителей принимается, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного россией разрушения электросетей.

Поэтому потребителей просят экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

«Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы. Враг добавил нам злобу. Злость придает нам силы. Но также силы нам придает ваше понимание и поддержка. Во время тревоги, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях», – резюмировали в «Укрэнерго» .

Напомним, по всей Украине введут отключение электроэнергии – также граждан призывают максимально ограничить ее потребление. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что чем ответственнее украинцы будут экономить электроэнергию, тем короче будут графики отключений .