США предупредили россию на случай применения ядерного оружия в Украине, - Блинкен

США предупредили россию о последствиях при применении ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Позвольте мне со своей стороны сказать – мы очень четко и прямо донесли россии последствия любого применения ядерного оружия», – сказал он во время пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной.

По его словам, президент рф владимир путин и другие россияне ведут «расплывчатые разговоры» о ядерном оружии.

«Это верх безответственности, особенно со стороны члена Совета Безопасности ООН. Это то, на что мы очень внимательно смотрим и к чему относимся очень серьезно, учитывая, что россия уже сделала в Украине», - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что сегодня нет причин изменения дислокации ядерных сил США, но Вашингтон продолжает внимательно следить за рф.

Напомним, что ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что порог применения россией ядерного оружия по-прежнему считается высоким, но если москва на это все же решится, это станет «последней ошибкой» .

Также напомним, что 17 октября начинаются военные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.