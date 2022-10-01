В Харьковской области российский снайпер расстрелял автомобиль с семьей и убил десятилетнюю девочку

В Новом Бурлуке Харьковской области полиция задокументировала очередные преступления россиян, там российский снайпер стрелял в машину и убил десятилетнюю девочку.

Об этом сообщили в полиции области.

В полиции отметили, что село Новый Бурлук с первого дня полномасштабного вторжения в российскую федерацию попало под оккупацию врага. По словам местных жителей, солдаты российской армии вели себя вызывающе – поселились в домах граждан, отобрали автомобили, забирали домашний скот, еду, мародерствовали и убивали.

По словам дедушки погибшей девочки Николая Кившара, до войны десятилетняя девочка вместе с родителями проживала в Харькове. В село Новый Бурлук ребенка перевезли, считая, что там будет безопаснее. 25 февраля девочка вместе с дедушкой поехали в магазин за бабушкой. В это время российский снайпер прострелил их автомобиль. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев, их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках в ближайшую деревню. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.

26 февраля оккупанты застрелили 40-летнего местного жителя. Злоумышленникам не понравилось, что мужчина проводил видеосъемку беспорядка и мародерства в местном магазине, совершаемом российскими военными. Его убили выстрелом в голову. Погибшего похоронили родственники на местном кладбище.

На местах захоронений правоохранители 21 октября провели эксгумацию двух погибших, собрали вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Открыты уголовные производства по части 2 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.