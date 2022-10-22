«Г*ндоны е*аные, с*ка, как меня бесит это е*аное правительство! Оно такое тупое!»: Оккупант рассказал матери об отношении к путинскому режиму

Военнослужащий рф рассказал матери об отношении оккупантов к власти рф.

Об этом свидетельствует перехват разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобоороны Украины.

Мать оккупанта рассказала, что одному из их знакомых прислали повестку, а еще у одной женщины забрали в армию уже второго сына – их родственники рыдают из-за этого: «везде вой стоит женский, бабский».

– Г*ндоны е*аные, с*ка, как меня бесит это е*аное правительство! Оно такое тупое! Просто я в а*уе! – говорит оккупант.

– Начинается! Всё, по телефону ничего не надо говорить, – говорит женщина, боясь ответсвенности за такие разговоры.

– Чё?! Да посадят и посадят! До пи*ды всё равно.

– Вот как хорошо, бл*дь.

– Ну ах*енно ж, ничё не делаешь. Чё никуда тебя не высылают. Сейчас так и будет: полстраны сидеть, полстраны – воевать. Е*ть, а*енно ж можна сесть – половина сядут по-любому.

– Вчера мне твой голос лучше нравился. Вчера ты веселый был, нормальный. А сегодня опять началось.

– А чего веселится?! Они не ждут. Чего ждут – пока всех поубивают мужиков в стране или чё. Я вообще не понимаю.

– На надо же все делать официально, сына!

– Да чё надо? Чё официального? Въ*бали официально! Они фосфором в нас кидают, мы кидаем – чё официального? Здесь ничё не официально нах*й. Всё с лица земли стереть эту хохляндию, чтобы до Польши отлетели, *бать. Чтоб больше рот свой не открывали.