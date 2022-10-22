«Г*ндоны е*аные, с*ка, как меня бесит это е*аное правительство! Оно такое тупое!»: Оккупант рассказал матери об отношении к путинскому режиму

Военнослужащий рф рассказал матери об отношении оккупантов к власти рф.
Об этом свидетельствует перехват разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобоороны Украины.
Мать оккупанта рассказала, что одному из их знакомых прислали повестку, а еще у одной женщины забрали в армию уже второго сына – их родственники рыдают из-за этого: «везде вой стоит женский, бабский».
– Г*ндоны е*аные, с*ка, как меня бесит это е*аное правительство! Оно такое тупое! Просто я в а*уе! – говорит оккупант.
– Начинается! Всё, по телефону ничего не надо говорить, – говорит женщина, боясь ответсвенности за такие разговоры.
– Чё?! Да посадят и посадят! До пи*ды всё равно.
– Вот как хорошо, бл*дь.
– Ну ах*енно ж, ничё не делаешь. Чё никуда тебя не высылают. Сейчас так и будет: полстраны сидеть, полстраны – воевать. Е*ть, а*енно ж можна сесть – половина сядут по-любому.
– Вчера мне твой голос лучше нравился. Вчера ты веселый был, нормальный. А сегодня опять началось.
– А чего веселится?! Они не ждут. Чего ждут – пока всех поубивают мужиков в стране или чё. Я вообще не понимаю.
– На надо же все делать официально, сына!
– Да чё надо? Чё официального? Въ*бали официально! Они фосфором в нас кидают, мы кидаем – чё официального? Здесь ничё не официально нах*й. Всё с лица земли стереть эту хохляндию, чтобы до Польши отлетели, *бать. Чтоб больше рот свой не открывали.
Женщина говорит оккупанту, что а вдруг еще Польша заберет украинские земли.
– Да какие заберет?! Главное, чтобы она у нас ничего не забрала! Сейчас у нас заберет на*уй эта Польша е*ная!
– Х*й они у нас заберут.
– Да-да, с таким правительством да х*й. Мы уже поняли, как они там Изюм отдали. Где-то 20 тысяч человек лежит, на*уй. Не знаю… Не первый день в этой каше крутимся.