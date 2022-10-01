Сына и мать, которые за деньги записали видео, что Николаев «поддерживает» оккупантов, отправили в СИЗО

Суд отправил под арест николаевцев, которые за деньги записывали пропагандистское видео о поддержке оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, 27-летний житель Николаева со своей матерью, дал согласие администратору одного из Telegram-каналов, который может использоваться представителями российских спецслужб, на проведение подрывной деятельности против Украины за денежное вознаграждение.

Впоследствии они получили от указанного лица задачу записать видеоролик, содержащий материалы, которые подрывают информационную безопасность Украины и получили текст, который необходимо зачитать.

В дальнейшем, подозреваемый, вместе с матерью записали видеоматериалы, где комментировали, согласно полученному тексту, расположение жителей Николаева к россии и пренебрежение к действующей власти. Они прислали видеоматериалы администратору Telegram-канала, который в дальнейшем распространил видео через средства массовой информации и в сети Интернет.

За выполненное задание они получили на банковскую карточку денежное вознаграждение.

По результатам рассмотрения ходатайства, следственная судья Галина Подзигун постановила избрать мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана матери мужчины, подозреваемой также в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.