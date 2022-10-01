рф может спровоцировать новую волну сирийских беженцев у границ ЕС, - Bild

Страна-агрессор россия вполне вероятно пытается организовать новое опрокидывание сирийских беженцев к границам стран Европы через Калининград.

Об этом пишет Bild.

Поводом так считать стало то, что россия перевела аэропорт Калининграда с 1 октября в режим Open Skies. Такой режим работы означает, что он открыт для любых рейсов из всех стран. Поскольку рейсы в Калининград осуществляют только авиакомпании «дружественных» стран, среди которых считаются Сирия, Турция и Беларусь, это может означать увеличение именно сирийских рейсов.

Аналитик польского аналитического центра Strategy & Future Марек Буджич выразил мнение, что таким образом Россия может задействовать против Евросоюза новую миграционную волну, что даст ей определенный рычаг давления. Ведь новый поток сирийских беженцев станет настоящим испытанием для европейских стран из-за большого количества принятых вынужденных беженцев из Украины.

Буджич считает, что одной из целей, которых пытается достичь РФ усилением ракетного террора против энергетической инфраструктуры Украины, также является увеличение потока беженцев в ЕС.