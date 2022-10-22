«Основная мишень террористов – энергетика»: Зеленский призвал украинцев сознательно потреблять электричество

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сознательно потреблять электричество.

Об этом говорится в его вечернем обращении от 22 октября.

Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий сегодняшних ударов террористов по нашей инфраструктуре. География этого очередного массированного удара была очень широка: Волынь, Одесщина, Хмельницкая область, Кировоградская область, Днепропетровщина, Ровенская область, Николаевщина, Запорожская область и другие.

– От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства. Пожалуйста, ограничивайте работу техники, потребляющей много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Пожалуйста, обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний, когда могут быть стабилизационные отключения на вашей улице или в вашем районе. Планируйте свой день с учетом этой информации. Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать, – заявил Глава государства.

Также он подчеркнул, что ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят наших защитников.

- Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю: ежедневно продвигаются вперед, - заявил Президент Украины.

Зеленский поблагодарил истребителей и зенитчиков воздушных командований «Запад», «Юг» и «Центр», а также мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни наших людей и сохраненную инфраструктуру Украины.