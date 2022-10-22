Задержан эксвладелец «Мотор Сич» Богуслаев: Его подозревают в государственной измене

Директор одного из крупнейших запорожских предприятий Вячеслава Богуслаева задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев.

Об этом со ссылкой на собственные источники в СБУ пишет Главком.

По информации издания, экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.

«Кстати, Богуслаев давно известен своими явными пророссийскими взглядами. У него дома сегодня, 22 октября, прошли обыски, которые не обошлось без нюансов, сообщили силовики «Главкома». Так, у Богуслаева отказывались открывать двери и их открывали с помощью спецоборудования. По имеющейся информации, сейчас оцепление Богуслаева не отвечает на звонки. Идут следственные действия. И, по предварительной информации, обыски прошли не только у председателя правления», – сообщают в «Главкоме».

Напомним, в одном из расследований журналистов Bihus.Info говорилось о том, что украинское предприятие «Мотор Сич», президентом которого является герой Украины, нардеп четырех созывов и член комитета нацбезопасности и обороны Вячеслав Богуслаев, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии.

Кроме того против должностных лиц «Мотор Сич» возбуждено уголовное дело прокуратурой Беларуси. Представителей украинского авиационного предприятия подозревают в превышении полномочий, что повлекло для предприятия из РБ тяжелые последствия.

Ранее сообщалось, что 19 июля СБУ пресекла деятельность группы компаний ПАП «Мотор Сич» (Запорожье), которые два года финансировали «ДНР».

Отметим, ранее СМИ сообщали, что США попытаются заблокировать продажу украинской «Мотор Сич» Китаю.