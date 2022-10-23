«Человек, который сказал нет»: The Economist посвятили некролог убитому дирижеру из Херсона Юрию Керпатенко

В Херсоне погиб 46-летний украинский музыкант Юрий Керпатенко – российские оккупанты застрелили его за отказ сотрудничать.
Юрий Керпатенко был главным дирижёром в музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша и известным украинским деятелем.
Британское издание The Economist опубликовало некролог, посвященный дирижеру, пишет УП.Жизнь.
В тексте под названием «Человек, который сказал нет» зафиксированы моменты из творчества художника, а также обстоятельства его гибели.
«Юрия Керпатенко попросили провести концерт в Херсоне, его родном городе, к Международному дню музыки 1 октября. Он, как всегда, должен дирижировать своим камерным ансамблем «Гилея» из 15 лучших исполнителей Херсонской областной филармонии, которые были любимцами в городе», – рассказывают в тексте о художнике.
Во главе с Керпатенко херсонские музыканты играли классические композиции, оперу, «современные и старинные романсы» , джаз, украинские народные композиции.
Сам Юрий умел мастерски играть на аккордеоне. Он исполнял композиции в народной традиции, играл с фольклорными ансамблями, но также поощрял украинцев утверждать свою идентичность, ориентируясь на Европу.
«Поэтому неудивительно, что его попросили провести «международный» концерт 1 октября. Но неудивительно и то, что он отказался. Потому что со 2 марта Херсон, южный город, где река Днепр впадает в Черное море, находился под российской оккупацией», – говорится в воспоминаниях о дирижере.
Однако Юрий Керпатенко остался в городе и молчал. Он высказывал проукраинскую позицию на своей странице в Facebook.
«Он был украинским патриотом. Он также был русскоязычным, воспитанным в русской музыке и русской культуре. Киевская консерватория, его альма-матер, носила имя Чайковского и была поддержана Рахманиновым – композитором, которого он обожал. У него были друзья в России. Но какой теперь была Россия? Все типы КГБ и НКВД, управляющие концлагерем... » – вспоминают о дирижере.
Музыцирования во время оккупации прекратилась. Это казалось художнику правильным, говорят журналисты.
В 2014 году дирижер уволился из музыкально-драматического театра из-за похожей ситуации: того февраля, во время двухдневного траура по погибшим на Майдане, директор театра настоял на том, чтобы провести концерт под названием «Диско, ретро, джаз».
«Играть такую музыку тогда было безобразием, да еще и в «траурном стиле», который нагло предложил режиссер, и он отказался дирижировать.
Это создало ему репутацию неудобного, но одновременно принципиального человека. И онлайн, и в жизни он имел привычку «воевать с ветряными мельницами». Он делал все возможное, чтобы защитить свои оркестры и музыку», – пишут авторы.
Октябрьский концерт оккупанты спланировали для того, чтобы популяризировать ложь о «мирной и спокойной» жизни в Херсоне под оккупацией России.
Россияне назначили нового директора и художественного руководителя театра, убеждавших музыкантов играть.
«Для Юрия это сотрудничество было самым болезненным, коварным явлением, которое он видел в своем городе. Януковича, марионетку Москвы, выгнали из Украины раз и навсегда, но кто-то вроде Владимира Сальдо был местным, постоянным, но не своим, а теперь уже другом врага», – пишут журналисты со слов самого дирижера в Facebook.
В сентябре дирижёр Юрий Керпатенко категорически отказался играть для врагов.
Приблизительно в день рождения Юрия 9 сентября его «онлайн-голос замолчал», а друзья и родственники не имели никакой информации о муже.
«В середине октября стало известно, что российские спецслужбы приходили к Юрию в квартиру, чтобы поговорить с ним. Когда он ответил им отказом, они сказали, что они вернутся. Через несколько дней они вернулись с пулеметом, которым выстрелили во входную дверь, и сразу убили его…
Этот поступок был бы таким же отвратительным, будь он фермером или владельцем магазина. Но его статус музыканта придавал этому особый символизм», – добавляют журналисты.