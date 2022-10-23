«Человек, который сказал нет»: The Economist посвятили некролог убитому дирижеру из Херсона Юрию Керпатенко

В Херсоне погиб 46-летний украинский музыкант Юрий Керпатенко – российские оккупанты застрелили его за отказ сотрудничать.

Юрий Керпатенко был главным дирижёром в музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша и известным украинским деятелем.

Британское издание The Economist опубликовало некролог, посвященный дирижеру, пишет УП.Жизнь.

В тексте под названием «Человек, который сказал нет» зафиксированы моменты из творчества художника, а также обстоятельства его гибели.

«Юрия Керпатенко попросили провести концерт в Херсоне, его родном городе, к Международному дню музыки 1 октября. Он, как всегда, должен дирижировать своим камерным ансамблем «Гилея» из 15 лучших исполнителей Херсонской областной филармонии, которые были любимцами в городе», – рассказывают в тексте о художнике.

Во главе с Керпатенко херсонские музыканты играли классические композиции, оперу, «современные и старинные романсы» , джаз, украинские народные композиции.

Сам Юрий умел мастерски играть на аккордеоне. Он исполнял композиции в народной традиции, играл с фольклорными ансамблями, но также поощрял украинцев утверждать свою идентичность, ориентируясь на Европу.

«Поэтому неудивительно, что его попросили провести «международный» концерт 1 октября. Но неудивительно и то, что он отказался. Потому что со 2 марта Херсон, южный город, где река Днепр впадает в Черное море, находился под российской оккупацией», – говорится в воспоминаниях о дирижере.

Однако Юрий Керпатенко остался в городе и молчал. Он высказывал проукраинскую позицию на своей странице в Facebook.

«Он был украинским патриотом. Он также был русскоязычным, воспитанным в русской музыке и русской культуре. Киевская консерватория, его альма-матер, носила имя Чайковского и была поддержана Рахманиновым – композитором, которого он обожал. У него были друзья в России. Но какой теперь была Россия? Все типы КГБ и НКВД, управляющие концлагерем... » – вспоминают о дирижере.

Музыцирования во время оккупации прекратилась. Это казалось художнику правильным, говорят журналисты.

В 2014 году дирижер уволился из музыкально-драматического театра из-за похожей ситуации: того февраля, во время двухдневного траура по погибшим на Майдане, директор театра настоял на том, чтобы провести концерт под названием «Диско, ретро, ​​джаз».

«Играть такую ​​музыку тогда было безобразием, да еще и в «траурном стиле», который нагло предложил режиссер, и он отказался дирижировать. Это создало ему репутацию неудобного, но одновременно принципиального человека. И онлайн, и в жизни он имел привычку «воевать с ветряными мельницами». Он делал все возможное, чтобы защитить свои оркестры и музыку», – пишут авторы.

Октябрьский концерт оккупанты спланировали для того, чтобы популяризировать ложь о «мирной и спокойной» жизни в Херсоне под оккупацией России.

Россияне назначили нового директора и художественного руководителя театра, убеждавших музыкантов играть.

«Для Юрия это сотрудничество было самым болезненным, коварным явлением, которое он видел в своем городе. Януковича, марионетку Москвы, выгнали из Украины раз и навсегда, но кто-то вроде Владимира Сальдо был местным, постоянным, но не своим, а теперь уже другом врага», – пишут журналисты со слов самого дирижера в Facebook.

В сентябре дирижёр Юрий Керпатенко категорически отказался играть для врагов.

Приблизительно в день рождения Юрия 9 сентября его «онлайн-голос замолчал», а друзья и родственники не имели никакой информации о муже.