ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За минувшие сутки РФ осуществляла атаки на инфраструктуру 9 областей Украины

Уже 242-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 21 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 октября.

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01:15 Российские оккупанты со своей территории обстреляли пограничные населенные пункты в Сумской области из «Градов», сообщает оперативное командование «Север».

«С 11:20 до 11:35 наблюдатели зафиксировали 40 приходов, вероятно, из РСЗО БМ-21 „Град“: 20 в районе населенного пункта Стариковое и еще 20 прилетов в районе Черневого», — говорится в сообщении ОК «Север».

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

01:05 В Кременчуге Полтавской области был слышен звук, похожий на взрыв, сообщил мэр Виталий Малецкий. В городе и области объявлена воздушная тревога.

00:40 В результате вражеских ударов в субботу, 22 октября, пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей, говорится в тексте вечернего возведения командования генерального штаба Вооруженных сил Украины .