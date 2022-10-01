Война на Николаевщине: В области сбили еще 14 дронов-камикадзе

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 22 октября доступна по этой ссылке.

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07:44 Ночью, с 22 на 23 октября, над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты одиннадцать вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-136, еще тремя другими подразделениями Сил обороны Юга страны.

07:03 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на высвободившихся территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава, сообщили Оперативному командованию «Юг», подводя итоги суток 22 октября.

В то же время, продолжается контрбатарейное противостояние вдоль линии столкновения. Враг наносит огненное поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы, в том числе и по близлежащим общинам. Тыловые районы продолжают атаковать ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией.

После массированных атак по объектам критической инфраструктуры почти всей Украины, враг снова обстрелял Никопольский район. Реактивными системами залпового огня ударил по Червоногригорьевской громаде. Ранены трое гражданских лиц. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

В ответ на три рашистских авиаудара вертолетами наши зенитчики ответили уничтожением еще одного, уже второго за этот боевой день, вражеского «Аллигатора» и пятью ударами нашей штурмовой и армейской авиации по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Ориентировочные потери противника в сутки равны: 47 рашистов, два танка, реактивная система залпового огня «Град», противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц авто-бронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица «Мста-С» и еще три единицы авто-бронетехники.

В штормовом Черном море шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве два больших десантных корабля и два ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр» наготове.

Несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре.