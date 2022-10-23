Страны G7 осуждают россию, за похищение руководства и работников ЗАЭС

Группа G7 осудила похищение россией руководства Запорожской атомной электростанции и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.

Об этом говорится в заявлении G7, обнародованном на сайте Федерального министерства иностранных дел

«Мы осуждаем повторное похищение россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», - сказано в заявлении.

Также в G7 призывают россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу - Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу.

Ранее сообщалось, что оккупанты похитили еще двух работников Запорожской АЭС.