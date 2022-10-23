На Луганщине задержали «мобиков», которые отказались воевать - их содержат под стражей и пытаются отправить в атаку

В Кременной Луганской области оккупанты задержали мобилизованных россиян, которые не захотели идти в бой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

«Да, на одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся «мобики», которые отказались воевать», - отметил он.

По словам Гайдая, только в одном 488 мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

Некоторые россияне убегают, а остальные – удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в действие и отправить в атаку.

Также глава ОВА сообщил, что на севере Луганской области участились случаи шантажа населения россиянами путем обесточивания населенных пунктов.

Напомним, российских «мобиков» бросают сразу на передовую, где их уничтожает ВСУ.