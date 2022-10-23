Оккупанты продолжают манипуляции на Каховской ГЭС, чтоб обвинить в этом ВСУ

Россияне продолжают проводить определенные манипуляции на Каховской ГЭС и планируют обвинить впоследствии украинских военных.

Об этом руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сказала в эфире общенационального марафона, передает Укринформ.

«Так, они производят определенные манипуляции с водой, которую пытаются спускать из резервуаров. Они продолжают шантажировать тем, что Вооруженные силы собираются нанести критический удар по самой ГЭС, но именно они заминировали объект критической инфраструктуры и именно они уволили оттуда всех украинских работников, оставив только свой проверенный специализированный персонал. Именно они ограничили доступ к этому объекту и усилили его режим, это все как раз свидетельствует о подготовке определенных мероприятий манипуляционного характера», - сказала Гуменюк.

По ее словам, группировка российских оккупационных войск продолжает переправляться с правого на левый берег Днепра в Херсонской области. Это удается им не так быстро из-за того, что используются только альтернативные переправы. Тот же баржевой переход вдоль Антоновского моста также не очень им помогает действовать более оперативно.

«Они перемещают свои элитные подразделения и офицерский состав, оставляя там только мобилизованных по принципу: тех, кого не жалко для сдерживания сил обороны Украины», - добавила она.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты запланировали подрыв дамбы заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС.