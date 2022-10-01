Россияне не возвращают детей с «отдыха» в Краснодарском крае обратно в Энергодар

В Энергодаре родителям, отправившим своих детей на «отдых» в россию, сообщают, что они задерживаются на неопределенный срок и будут ходить в российские школы.

Он отметил, что некоторые родители, которые, несмотря на полномасштабную войну, отправили своих детей из Энергодара и окрестных сел в Краснодарский край россии, уже начали получать тревожные сообщения.

«Оккупанты поставили их перед фактом, что дети «задерживаются на отдых в россии на неопределенный срок», приказали передать теплые вещи, и «успокоили», что дети будут ходить там в школу», - написал Орлов.

По его словам, дети фактически стали заложниками террористов.

Напомним, оккупанты вывозят детей из Энергодара в россию под предлогом отдыха.