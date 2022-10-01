Суд отправил в СИЗО директора «Николаевской ритуальной службы» Сагайдака, подозреваемого в шпионаже в пользу рф

Центральный районный суд Николаева 23 октября избрал меру пресечения начальнику коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александру Сагайдаку.

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщил собеседник в Николаевской областной прокуратуре.

Следственная судья Галина Подзигун удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала Сагайдаку меру пресечения в виде двух месяцев ареста без права выйти под залог. На время расследования Сагадак будет находиться под стражей в СИЗО.

Напомним, что СБУ задержала Сагайдака 21 октября. В отношении Сагайдака расследуется уголовное производство по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сагайдак подозревается в том, что он «сдавал» врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также он передавал рашистам списки погибших защитников.

Кроме этого, предатель собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона.