россияне заявили, что в курской области построили две линии обороны, но показали только две огневых точки

Губернатор курской области рф роман старовойт сообщил, что в регионе завершили строительство двух усиленных линий обороны.

Об этом сообщает “Медуза”.

Линии создали совместно с минобороны рф и пограничным управлением фсб по курской области. Он не уточнил, где расположены линии обороны.

До 5 ноября, по заявлению губернатора, в регионе появится третья линия обороны.

В еще одном приграничном регионе россии, белгородской области, начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков. Такую же линию обороны из бетонных блоков создают в аннексированной Луганской области.

Напомним, что россияне обстреливают пограничные территории Украины из белгородской и курской областей. Часть ракет падает на российской территории.

Отметим, что на фото, опубликованных российскими властями, показаны только две огневые точки, а не полноценные линии обороны. Возможно, что в рф пытаются активизировать антиукраинские настроения, что якобы Украина будет атаковать курскую область.