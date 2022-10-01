В Херсоне оккупанты блокируют связь, чтобы партизаны не могли передавать информацию ВСУ

Российские войска в Херсоне демонтируют оборудование из телецентра и блокируют связь, чтобы помешать местным партизанам передавать информацию украинским военным.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер «Миранда» демонтировал центральный узел из телерадио центра. В дальнейшем россияне планируют покинуть город без связи, теле- и радиовещания. Таким образом, россияне пытаются информационно изолировать Херсон, чтобы не позволить партизанам передавать информацию ВСУ во время контрнаступательных действий», - говорится в сообщении.

Напомним, россия продолжает укреплять свои позиции на левом берегу Днепра после эвакуации с правого, а ВСУ в это время продолжают наступление на Херсонщине.