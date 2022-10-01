Министр обороны рф шойгу «обеспокоен» тем, что Украина якобы готовит провокации с «грязными бомбами»

Министр обороны россии сергей шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением «грязной бомбы».

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Сообщается, что шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Также сообщается, что министры обсудили российскую войну в Украине, «которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации».

Ранее российская пропаганда со ссылкой на свои источники сообщала, что якобы украинские власти готовят «на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса», чтобы потом якобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Пропагандисты придумали целую историю о том, что якобы «под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана». Сообщается, что якобы задачу изготовить ту самую «грязную бомбу» получило руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, и Киевского Института ядерных исследований.

Пропагандисты уверяют, что работы над «грязной бомбой» якобы находятся на завершающей стадии.

Также пропагандисты сообщили, что якобы Офис Зеленского негласно контактирует с представителями Великобритании по вопросу «возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия».

Напомним, россияне продолжают проводить определенные манипуляции на Каховской ГЭС и планируют обвинить впоследствии украинских военных.