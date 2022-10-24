Глава Госдепа предупредил, что Иран направил в россию новую партию дронов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партия ударных дронов-камикадзе направляется из Ирана в россию.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Bloomberg.

– Мы считаем, что россия получила от Ирана десятки этих БПЛА, и еще больше потенциально находятся в разработке, – сказал Блинкен.

С таким заявлением Госдеп выступил на следующий день после того, как Белый дом обвинил Иран в отправке в оккупированный Крым инструкторов по использованию дронов-камикадзе и обучению российских военных.

Блинкен добавил, что США работают над тем, чтобы противостоять усилиям Ирана и укрепить способность Украины отражать атаки.