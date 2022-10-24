Норвегия опасается, что россия ударит по ее нефтегазовым объектам, чтобы вызвать кризис в Европе

Норвежские власти и эксперты считают высокой вероятность диверсий россией на нефтегазовых объектах страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Отмечается, что после диверсий на российских газопроводах Nord Stream и после того, как вблизи объектов нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии была замечена необычно высокая активность беспилотников, правительство Норвегии направило военные корабли, суда береговой охраны и истребители для патрулирования вокруг морских объектов. разместил солдат Национальной гвардии вокруг наземных нефтеперерабатывающих заводов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе пригласил военно-морские силы стран-союзников по НАТО принять участие в обеспечении нужд безопасности нефтегазовой инфраструктуры страны. Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Европу.

На прошлой неделе закрытие аэропортов и эвакуация нефтеперерабатывающего завода и газового терминала из-за появления беспилотников повлекли за собой огромные сбои в их работе. С приближением зимы в Европе есть беспокойство, что дроны могут предвещать угрозу для 9 тысяч километров газопроводов, пролегающих от морских платформ Норвегии до терминалов в Великобритании и материковой Европе.

- Ценность норвежского газа для Европы никогда не была выше. Как стратегическая цель для диверсий, норвежские газопроводы являются, вероятно, самой ценной целью в Европе, считает научный сотрудник Королевской военно-морской академии Норвегии Столе Ульриксен.

Эксперты опросили более 70 работников морских нефтегазовых платформ, заметивших дроны вблизи своих объектов. Рабочий тезис состоит в том, что ими управляют с судов или подводных лодок поблизости. Неподалеку видели исследовательские суда под российским флагом.

Ульриксен считает, что Россия уже ведет «гибридную войну» с его страной, ставя своей целью запугивание и возможный сбор информации.

– Несколько дронов летали с включенными огнями. Я считаю, что это попытка запугать Норвегию и Запад, – отметил он.

По мнению эксперта, такое устрашение является частью гибридной стратегии, другой стороной которой является сбор информации о жизненно важной инфраструктуре, которая впоследствии может стать мишенью для диверсий во время потенциального удара по Западу.