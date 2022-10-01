В Херсоне взорвали автомобиль – произошло покушение на начальника СИЗО

В Херсоне на улице произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, двое пострадали и повредили автомобиль.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Взрывчатка, по одной из версий, была в машине, по другой – установлена на столбе и сработала в тот момент, когда автомобиль сравнялся с ним.

Кто был в автомобиле – точно неизвестно, но по информации местных пабликов, объектом покушения мог стать назначенный оккупантами "начальник СИЗО" Олег Тютюрай.

Напомним, что СИЗО в Херсоне является одним из мест содержания мирных жителей, подвергаемых пыткам кафирам. Ранее в Херсоне уже взрывали автомобили, на которых передвигались коллаборанты или представители оккупационного режима.