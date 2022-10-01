У мобилизованных оккупантов на Херсонском направлении нет нормального снаряжения и обуви

Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения.

Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну согласно оперативной обстановке. Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть неединичные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника.