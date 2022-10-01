Возле Донецка российский пропагандист подорвался на российской мине

Возле Донецка российский пропагандист Семён Пегов наступил на мину “лепесток” и получил рваные раны стопы. По другой информации, у него перелом.

Об этом сообщают росСМИ.

Отметим, что во время российско-украинской войны рф активно использовала мины “лепесток”, в том числе в Донецке. С большой вероятностью можно утверждать, что Пегов наступил на российскую мину.

На вооружении Украины, а точнее на складах, остались такие мины, но неизвестно, применяют ли их против оккупантов. В то же время рф сбрасывала на украинские города кассетные бомбы с “лепестками”.