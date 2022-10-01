Российский пропагандист Красовский в эфире ТВ призвал топить и жечь украинских детей

Ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский предложил топить украинских детей в реке.

Об этом сообщает УНИАН.

Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал, как в 1980 году попал на Закарпатье во время лечения астмы. Там он, якобы, встретил украинских детей, которые сказали ему, что “Украину оккупировали москали”.

- Это были полностью русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские, - утверждал Лукьяненко.

В ответ ведущий Антон Красовский заявил, что таких детей надо убивать.

- А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где “плыве кача”. Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине… Сказал, что "москали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением, - сказал он.

После этого они обсуждали методы воспитания с применением физического насилия. И тогда Красовский добавил:

- Карпаты это отвратительно. Там каждая хата называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей.

Напомним, что в Украине Красовского заочно судят за призывы к геноциду.