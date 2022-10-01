Президент Зеленский считает, что россия готова взорвать «грязную бомбу»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия подготовила применение так называемой "грязной бомбы".
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Грязная бомба» представляет собой вид радиологического оружия, состоящего из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При взрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия.
– Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне.
- И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу шойгу куда-то там звонить. Если россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: россия уже все это и подготовила, - сказал Зеленский.
Он заявил, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать на эскалацию со стороны россии.
- Если россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей «грязи» должна увидеть, что мир это не проглотит. Даже уже сама российская угроза ядерным оружием… – это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины. Потому что, чем крепче нас поддерживают, тем быстрее закончится эта война и любые возможные российские угрозы. Когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это не сработает, - подчеркнул Зеленский.