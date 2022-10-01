Президент Зеленский считает, что россия готова взорвать «грязную бомбу»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия подготовила применение так называемой "грязной бомбы".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Грязная бомба» представляет собой вид радиологического оружия, состоящего из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При взрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия.

– Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне.

- И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу шойгу куда-то там звонить. Если россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: россия уже все это и подготовила, - сказал Зеленский.

Он заявил, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать на эскалацию со стороны россии.