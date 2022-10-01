ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Херсонщине украинские воины захватили российский Т-90

Уже 243-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 23 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 октября.

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02:45 В Херсонской области воины 128-й бригады взяли в качестве трофея российский танк Т-90.

01:19 В Пентагоне рассказали о втором за три дня разговоре Остина и Шойгу. Телефонный звонок состоялся по инициативе российской стороны, пишет “Украинская правда”.

“Министр Остин отверг любой повод для российской эскалации и подтвердил важность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны россии против Украины”, – говорится в пресс-релизе Пентагона.

00:17 Правительство Германии отчиталось о передаче Украине очередной партии военной техники и амуниции, сообщает “Бабель”.

Украине направили комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, уже поступивший в распоряжение ВСУ и выполняющий боевые задания на южном направлении фронта, 5 ремонтных бронемашин Bergepanzer 2 (их общее количество в ВСУ возросло до 10), 7 тяжелых и средних мостовых систем, 167 тысяч патронов, 100 палаток, 183 электрогенератора, а также зимнюю форму (436 тысяч вещей). К передаче уже готовят 5 бронеинженерных машин Pionierpanzer Dachs («Барсук»).