Война на Николаевщине: Оккупанты минометами обстреливали берег возле Очакова

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 23 октября доступна по этой ссылке.

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07:02 Обстановка в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны. Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий, сообщили Оперативному командованию «Юг», подводя итоги суток 23 октября.

В течение боевого дня, существенных изменений в состоянии, составе и положении войск противника не отмечено.

Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий наших войск. Применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и танки по нашим позициям и близлежащим территориальным общинам.

В течение боевого дня враг шесть раз атаковал авиацией наши позиции и высвободившиеся в октябре населенные пункты Бериславского района.

Минометный огонь вел по прибрежной полосе Очаковской громады. Без наших утрат.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Получено подтверждение, что оккупационная армия мира снова уменьшилась на семь рашистов. Также уничтожена радиолокационная станция «Зоопарк-1» на Херсонщине.

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе три больших десантных корабля и два носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 «Калибров». Не решаются выходить из своей «зоны комфорта», сдержанные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, а также опасением наших средств поражения.

На территории приднестровского региона Республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.