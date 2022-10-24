Террор дронами-камикадзе может быть еще долго, а ракет у оккупантов осталось немного, - Буданов

Террор с использованием Шахедов может быть еще долго. В то же время, запасы ракет у россиян почти исчерпаны.

Об этом УП заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос, сколько у россиян еще осталось иранских дронов, Буданов ответил, что рф постоянно их заказывает. Россияне заказали около 1700 всех типов дронов, но их, по словам Буданова, еще предстоит изготовить.

Отмечается, что одноразовая поставка партии – около 300 единиц. В настоящее время применяется вторая партия.

По состоянию на 22 октября россияне применили около 330 «Шахедов», из них 222 были сбиты. По словам Буданова, «другие, в той или иной степени, дошли до своих целей – не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей».

Буданов сказал, что «ПВО в принципе справляется, 70% сбиты», но «террор с использованием «Шахедов» действительно может быть еще долго».

В то же время, запасы ракет у россиян почти исчерпаны.