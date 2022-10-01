«Переговоров не будет. А все грязное из рф останется в изоляции»: Глава ОП прокомментировал грязный шантаж россии

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с рф вести не будут, несмотря на попытки государства-агрессора вести «грязный шантаж».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Грязный шантаж россии выглядит очень просто.

Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные устрашения Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя…

Грязное государство под названием россия с довольно примитивными конструкциями.

россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, которые мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах.

Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное из рф останется в изоляции, в которой она обязательно окажется», – заявил руководитель ОП.