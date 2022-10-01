США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и будут поддерживать Украину

Министерства иностранных дел США, Великобритания и Франция выступили с совместным заявлением, назвав утверждение министра обороны рф шойгу лживыми.

Обращение опубликовано на сайте Государственного департамента США.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Великобритании и США, вновь заявляем о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии россии. Мы по-прежнему полны решимости продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется.

Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны россии сергеем шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения россии о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны россии.

Министры иностранных дел также обсудили свою общую решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ с помощью безопасности, экономической и гуманитарной помощи перед лицом жестокой агрессивной войны президента путина», – говорится в заявлении.