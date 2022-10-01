Израиль передал Украине разведданные для наводки на иранские беспилотники, - NYT

Израиль предоставил разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских беспилотников.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что после атаки массовой атаки беспилотников министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился за помощью из ПВО в Израиль, однако просьбу министр обороны Бенни Ганц отклонил главным образом из-за того, что страна зависит от сотрудничества с россией в проведении налетов израильских ВВС в Сирии.

«Однако советник министра обороны Украины Юрий Сак, выступая не под запись, сказал, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», – пишет издание.

Комментируя отсутствие инициативы со стороны Тель-Авива, Сак сказал, что Израиль может упустить возможность отточить свою тактику противодействия угрозам на собственной территории: