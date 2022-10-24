СБУ опубликовала «перехваты» разговоров президента «Мотор Сичи» о поддержке оккупантов и поставке им авиационных деталей

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сич», подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Как известно, президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в поставке россии украинских авиадвигателей и ремонте российских вертолетов.

В СБУ отмечают, что даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

При этом он оправдывал нападение россии и выражал надежду, что пути не остановит наступление своих войск, размышлял о «нацистах» в Украине и т.д.

На днях сотрудники СБУ задержали должностного лица и одного из сотрудников авиапредприятия и объявили им о подозрениях.

В телефонных разговорах президент АО «Мотор Сич» критикует украинские власти, говорит, что с пониманием относится к обстрелам Украины и подконтрольному ему предприятию. Также он обсуждал с директорами российских предприятий Анатолием Сытновым, Петром Мотренко и Леонидом Белых поиск и поставку авиационных запчастей к технике оккупантов.