В Киеве и семи областях Украины вводят веерные отключения электроэнергии

В Киеве и еще семи областях введены временные отключения электроснабжения, необходимые для ремонта поврежденного в результате российских обстрелов оборудования.

Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», – сообщили в «Укрэнерго».

Граждан предупредили, чтобы они держали телефоны заряженными и передавали информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

«Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений», – подытожили в компании.

Напомним, председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, возможно ли, что украинцы неделями будут без света.