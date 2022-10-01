Россияне не убегают из Херсона, но могут оказаться в ситуации, как мы в Мариуполе, – начальник ГУР МО Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оккупационная армия не убегает из Херсона и готовится к обороне, но может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказались подразделения Сил обороны Украины в Мариуполе. При этом он считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон до конца года.

Об этом он сказал в интервью УП.

Комментируя заявление командующего войной рф против Украины сергея суровикина о «непростых решениях» в связи с ситуацией в Херсоне, Буданов сказал, что оккупанты понимают, что рф «идет к проигрышу как глобальному, так и локальному».

– Если о глобальном проигрыше он (суровикин, – ред.) может сказать, что «это не мое дело», а вот за локальный – именно суровикин будет отвечать. Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена и как-то сгладить это все. Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет, – сказал Буданов.

По заявлениям оккупационных властей об «эвакуации» населения на левый берег Днепра Буданов сказал, что «во многих аспектах это информационная операция и манипуляция».

– Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели. Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходящих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, которую мы заботимся о людях» и тому подобное. То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. То есть они понимают, что, если мы возьмем хотя бы контроль над каховской дамбой, какая единственная полноценно функционирующая транспортная артерия, им предстоит принимать очень быстро решение. Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа. И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне, – отметил начальник ГУР МО.

При этом Буданов также считает, что ВСУ сможет отбить Херсон до конца года.