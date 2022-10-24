«На воре шапка горит»: Резников, комментируя заявление шойгу о «грязной бомбе» отметил, что россия готовит провокацию

Заявление министра обороны россии сергея шойгу о том, что Украина якобы готовит атаку радиоактивной «грязной бомбой», означает, что российские оккупанты сами готовятся совершить провокацию.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Грязный» ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. «На воре шапка горит». Сегодня российская федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь по поводу «грязной бомбы», которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии», – подчеркнул Резников.

Он отметил, что рф шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС, а российские ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины.

«В отличие от москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно. Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в москве, а также активная помощь Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе», – резюмировал министр, поблагодарив западных партнеров за то, что они «адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню».

Напомним, министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это рф готова взорвать «грязную бомбу».

В свою очередь, США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и будут поддерживать Украину.