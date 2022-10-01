В Ровно контрразведка задержала агента оккупантов, наводившего ракетные удары

В Ровно контрразведка СБУ разоблачила пособника спецслужб рф, который передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Кроме того, злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал рф совершить ракетный удар по городу.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных в рф.

По данным следствия, задержан местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

Свои прокремлевские взгляды злоумышленник неоднократно выражал среди окружающих. Таким образом, он пытался найти «единомышленников» для проведения подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что для сбора информации злоумышленник проводил визуальное наблюдение за объектами, а затем передавал их координаты через указанный Telegram-канал врагу.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным. Также у злоумышленника изъяты незарегистрированные боеприпасы к огнестрельному оружию.

В настоящее время он взят под стражу и сообщен о подозрении за: ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.