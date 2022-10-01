«Это лучше, чем остаться мертвым оккупантом на чужой земле»: В ВСУ обратились к российским солдатам с просьбой сделать правильный выбор

Вооруженные силы Украины призвали российских солдат одуматься и прекратить боевые действия, чтобы сохранить свою жизнь, здоровье и вернуться к близким.

– Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: За что вы воюете? За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность? Украина никогда не угрожала российской федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы вам об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа. А Вооруженные силы Украины защищают свою страну и народ от вашей вооруженной агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи, детей и будущее до последнего. Подумайте и вы о своих семьях. Вашим близким нужны живые здоровые отцы, мужья и сыновья. Нужны дома. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее. Откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего, – обратились в ВСУ.

Командование ВСУ предлагает российским военнослужащим сдаться в плен и вернуться домой. Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций, медпомощь, связь с родными и близкими. Все пленные оформляются, а за правами и условиями наблюдает Красный Крест. Также сдача в плен гарантирует избежать преследования со стороны российских спецслужб.

– Те российские военнослужащие, которые опасаются преследования со стороны российских властей и не желают возвращаться в российскую федерацию по обмену получат защиту и убежище на территории Украины. Кроме того, за добровольную сдачу украинской армии вооружения, военной техники и боеприпасов мы предлагаем достойное денежное вознаграждение. Это не предательство. Это нормальная реакция людей на преступную войну, – отметили в украинской армии.