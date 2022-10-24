Главе Счетной палаты сообщили о подозрении за незаконную компенсацию за жилье на ₴117 тысяч

Бывшему нардепу, занимающему руководящую должность в Счетной палате, 24 октября сообщили о подозрении за незаконное получение компенсации за жилье.

Об этом сообщили в САП и НАБУ.

Следствие установило, что подозреваемый, будучи народным избранником, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или съема гостиничного номера.

Однако, как установило следствие, к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Но это не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тысячи гривен из бюджета ВР.

Бывшему нардепу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 364 УК Украины («Злоупотребление властью, причинившее существенный вред»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

В ведомствах не называют фамилию фигуранта, но главой Счетной палаты является Валерий Пацкан, который ушел на эту должность с 15 марта 2018 года, а до этого был избран нардепом от «Блока Петра Порошенко».

В НАБУ также отметили, что в целом детективы разоблачили на незаконном получении более 4,4 миллиона гривен компенсации за жилье восьми нардепов. По семи делам расследование было закончено и направлено в ВАКС, который принял решение в отношении шести нардепов. В настоящее время один обвинительный приговор - в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара - вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа – Александр Черненко и Александр Пресман – пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также он добровольно возместили 580 тысяч гривен и 929 тысяч гривен соответственно. В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 миллиона гривен.