Генсек НАТО напомнил рф, что ядерную войну невозможно выиграть

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает серьезные последствия для рф в случае если агрессор применит ядерное оружие в Украине.

Об этом пишет “Deutsche Welle”.

При этом Столтенберг уточнил, что “мы никогда не будем называть подробности того, как именно мы будем реагировать”.

- Мы очень внимательно следим за тем, что они делают, и проявляем бдительность. И особенно сейчас, когда они собираются проводить ядерные учения. При этом риск любого применения ядерного оружия против Украины низок. Однако потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики. Так что к этому риску мы должны отнестись серьезно.

- И мы делаем это, четко сообщая рф, что ее ожидают серьезные последствия, если она применит ядерное оружие в Украине. А также напоминаем россии о том, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому никогда не стоит начинать. Пока мы не наблюдаем никаких изменений в их ядерной политике и ядерной готовности, - сказал генсек.

По его словам, НАТО невозможно ни запугать, ни заставить мириться с шантажом со стороны россии.